يستعد النادي الأهلي، لاستقبال رئيس مجلس إدارة جديد، عقب الانتخابات المقبلة، بعدما أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم الترشح في الانتخابات، والابتعاد عن أي ضغوط.

وأوضح الخطيب في بيان رسمي أن قراره جاء استجابة لتوصيات الأطباء المشددة، بالابتعاد عن أي ضغوط.

وأشار إلى أنه سيبدأ مرحلة علاجه من الآن، مع استعداده للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويعد محمود الخطيب هو الرئيس رقم 14 في تاريخ النادي الأهلي، وبعدما أعلن عدم ترشحه، فيبدو أن القلعة الحمراء على استعداد لاستقبال الرئيس رقم 15 في تاريخ النادي.

وكان ميتشل أنس هو الرئيس الأول للنادي الأهلي، عام 1907، بينما يعد جعفر والي باشا هو صاحب الفترة الأطول في رئاسة القلعة الحمراء، منذ عام 1924 وحتى عام 1943.

قائمة رؤساء النادي الأهلي عبر التاريخ

وجاءت قائمة رؤساء النادي الأهلي على مر التاريخ، على النحو التالي:

1- ميتشل أنس

2- عزيز عزت باشا

3- عبد الخالق ثروت باشا

4- جعفر والي باشا

5- أحمد حسانين باشا

6- أحمد عبود باشا

7- اللواء / صلاح الدين الدسوقي

8- الفريق أول / عبد المحسن كامل مرتجي

9- الدكتور / إبراهيم الوكيل

10- صالح سليم

11- محمد عبده صالح الوحش

12- حسن حمدي

13- محمود طاهر

14- محمود الخطيب