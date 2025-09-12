المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
رقم 15.. الأهلي يستعد لاستقبال رئيس جديد بعد قرار الخطيب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:07 م 12/09/2025
محمود الخطيب وحسن حمدي

محمود الخطيب وحسن حمدي

يستعد النادي الأهلي، لاستقبال رئيس مجلس إدارة جديد، عقب الانتخابات المقبلة، بعدما أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم الترشح في الانتخابات، والابتعاد عن أي ضغوط.

الخطيب يكشف سبب قراره بعدم الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة

وأوضح الخطيب في بيان رسمي أن قراره جاء استجابة لتوصيات الأطباء المشددة، بالابتعاد عن أي ضغوط.

قبل قراره النهائي.. يلا كورة يكشف توصية عاجلة من الخطيب بشأن ثنائي الأهلي

وأشار إلى أنه سيبدأ مرحلة علاجه من الآن، مع استعداده للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويعد محمود الخطيب هو الرئيس رقم 14 في تاريخ النادي الأهلي، وبعدما أعلن عدم ترشحه، فيبدو أن القلعة الحمراء على استعداد لاستقبال الرئيس رقم 15 في تاريخ النادي.

حقبة تاريخية وتتويج عالمي.. 8 سنوات من ذهب للخطيب في الأهلي

وكان ميتشل أنس هو الرئيس الأول للنادي الأهلي، عام 1907، بينما يعد جعفر والي باشا هو صاحب الفترة الأطول في رئاسة القلعة الحمراء، منذ عام 1924 وحتى عام 1943.

قائمة رؤساء النادي الأهلي عبر التاريخ

وجاءت قائمة رؤساء النادي الأهلي على مر التاريخ، على النحو التالي:

1- ميتشل أنس

2- عزيز عزت باشا

3- عبد الخالق ثروت باشا

4- جعفر والي باشا

5- أحمد حسانين باشا

6- أحمد عبود باشا

7- اللواء / صلاح الدين الدسوقي

8- الفريق أول / عبد المحسن كامل مرتجي

9- الدكتور / إبراهيم الوكيل

10- صالح سليم

11- محمد عبده صالح الوحش

12- حسن حمدي

13- محمود طاهر

14- محمود الخطيب

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

