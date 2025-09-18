تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن إصابة الدولي المصري عمر مرموش، بعد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة في ديربي مدينة مانشستر.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا كبيرًا على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "Manchester Evening News": "علينا اجتياز بعض الاختبارات الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل فترة التوقف الدولي."

وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد المحتمل لعودة مرموش قد يكون خلال مواجهة برينتفورد، المقررة يوم 5 أكتوبر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يتوجد مرموش في التوقف الدولي المقبل في أكتوبر مع منتخب مصر والذي يستعد لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد مانشستر سيتي حاليًا لخوض مواجهة قوية أمام نابولي، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المباريات التي قد يغيب عنها عمر مرموش مع مانشستر سيتي:

مانشستر سيتي × نابولي – دوري أبطال أوروبا – الخميس 18 سبتمبر

آرسنال × مانشستر سيتي – الدوري الإنجليزي – الأحد 21 سبتمبر

هدرسفيلد × مانشستر سيتي – كأس الرابطة – الأربعاء 24 سبتمبر

مانشستر سيتي × بيرنلي – الدوري الإنجليزي – السبت 27 سبتمبر

موناكو × مانشستر سيتي – دوري أبطال أوروبا – الأربعاء 1 أكتوبر

برينتفورد × مانشستر سيتي – الدوري الإنجليزي – السبت 5 أكتوبر (مرشح للعودة خلالها)