الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

مصدر لـ "يلا كورة" يحدد موعد انطلاق مهمة الهولندي لانجلر مع الأهلي

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

11:38 م 12/09/2025 تعديل في 13/09/2025
لاينجلر

الهولندي آرت لاينجلر

يواصل النادي الأهلي خطواته لتدعيم قطاع الناشئين، حيث بات الهولندي آرت لانجلر على أعتاب تولي منصب المدير الفني للقطاع خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعد لتعيين الهولندي لانجلر مديرًا لقطاع الناشئين

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن المدرب الهولندي قد تابع مباريات رسمية لفريق 2005 خلال الفترة الماضية، قبل استلام مهامه بشكل رسمي مع النادي.

وأوضح المصدر أن لانجلر سيغادر إلى بلاده خلال الساعات المقبلة لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة هناك، حيث يعمل محاضرًا في الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن المدرب يسعى لفك هذا الارتباط تمهيدًا للعودة إلى القاهرة، من أجل تولي مهمته رسميًا داخل قطاع الناشئين بالأهلي.

مصدر في الأهلي لـ "يلا كورة": نرحب ببيع الشحات أو إعارته

الأهلي قطاع الناشئين فريق 2005 الاتحاد الهولندي آرت لانجلر

