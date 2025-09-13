يواصل النادي الأهلي خطواته لتدعيم قطاع الناشئين، حيث بات الهولندي آرت لانجلر على أعتاب تولي منصب المدير الفني للقطاع خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعد لتعيين الهولندي لانجلر مديرًا لقطاع الناشئين

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن المدرب الهولندي قد تابع مباريات رسمية لفريق 2005 خلال الفترة الماضية، قبل استلام مهامه بشكل رسمي مع النادي.

وأوضح المصدر أن لانجلر سيغادر إلى بلاده خلال الساعات المقبلة لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة هناك، حيث يعمل محاضرًا في الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن المدرب يسعى لفك هذا الارتباط تمهيدًا للعودة إلى القاهرة، من أجل تولي مهمته رسميًا داخل قطاع الناشئين بالأهلي.

