للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

بين "الصدارة والعقدة".. الزمالك يواجه المصري في صدام مرتقب بالدوري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:05 ص 13/09/2025
الزمالك والمصري

مباراة الزمالك والمصري - صورة أرشيفية

يصطدم نادي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي، في مواجهة نارية، على صدارة مسابقة الدوري العام، مساء السبت.

ويلتقي الزمالك مع المصري، في تمام الثامنة مساءً، على أرضية استاد برج العرب، ضمن مواجهات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

أرقام المصري والزمالك في الدوري

ويتصدر المصري جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، وبلا أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل، بينما تعرض لهزيمة وحيدة في الجولة الماضية ضد وادي دجلة.

ويمتلك المصري أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 13 هدفًا، بينما يتفوق الزمالك دفاعيًا حيث استقبل مرماه 3 أهداف فقط.

المصري عقدة الزمالك في 7 مواجهات بالدوري

ويسعى الزمالك لكسر عقدة المصري في المسابقة المحلية، حيث لم يستطع الفريق الأبيض تحقيق أي انتصار أمام نظيره البورسعيدي، في آخر 7 مواجهات بينهما ببطولة الدوري العام.

وكان آخر فوز للزمالك على المصري في الدوري عام 2022، بنتيجة 2-1، بهدفي زيزو وسيف الدين الجزيري.

وتفوق الزمالك على المصري في العام الماضي ولكن على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدف نظيف، بينما تفوق المصري في الدوري الموسم الماضي، بعدما انتصر ذهابًا بهدف محمد الشامي، قبل أن يتعادل إيابًا بدون أهداف.

الزمالك يتسلح بصفقة جديدة.. ودغموم يقود أحلام المصري

وسيفتقد الزمالك لخدمات مدافعه محمود حمدي الونش بداعي الإيقاف، بالإضافة لاستبعاد شيكو بانزا بقرار من المدرب يانيك فيريرا.

وفي المقابل يتسلح الزمالك بعودة مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، بالإضافة للوافد الجديد الكيني بارون أوشينج.

للتعرف على قائمة الزمالك اضغط هنا

وعلى الجانب الآخر، سيفتقد فريق المصري لخدمات لاعبه يوسف الجوهري بداعي الإصابة، بينما يتسلح بصفقته الجديدة المهاجم النيجيري كينجسلي إيدوه.

ويأمل المصري بقيادة مدربه نبيل الكوكي في مواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، واستغلال توهج الثنائي عبد الرحيم دغموم وعمر الساعي، حيث يتصدر الأول ترتيب هدافي الدوري، ويأتي الثاني في الوصافة، برصيد 4 و3 أهداف على الترتيب.

ومن المقرر أن يتولى الحكم محمود ناجي مهمة إدارة مباراة الزمالك والمصري، بينما يتواجد أحمد الغندور كحكم لتقنية الفيديو.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

المواجهة: الزمالك ضد المصري

الموعد: السبت 13 سبتمبر

التوقيت: الثامنة مساءً

الملعب: استاد برج العرب

الحكم: محمود ناجي

القناة الناقلة: أون سبورت1

مباراة المصري القادمة
الزمالك الدوري المصري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

