أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الهولندي آرت لانجلر، ليتولى رسميا منصب المدير الفني لقطاع الناشئين.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة ليلا كورة في وقت سابق، أن الهولندي لانجلر الهولندي بات على أعتاب تولي منصب المدير الفني للقطاع خلال الفترة المقبلة.

مصدر لـ "يلا كورة" يحدد موعد انطلاق مهمة الهولندي لانجلر مع الأهلي

تفاصيل عقد الهولندي لانجلر مع الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي حصل على توقيع لانجلر مساء أمس في تعاقد لمدة موسمين مقبلين".

وأضاف: "المدرب الهولندي غادر فجر اليوم إلى بلاده لجمع متعلقاته والعودة خلال أيام للقاهرة لبدء مهمته بشكل رسمي بقطاع الناشئين بالأهلي".

وأوضح: "محمد يوسف المدير الرياضي حصر قائمة مطولة إلى ثلاثة أسماء حيث حضر مدرب إنجليزي سابقا في قطاع الناشئين بتوتنهام وتم عقد جلسة معه وزار مقر القطاع وملاعب التدريب بمدينة نصر لكن لم يكن مقنعا".

وتابع: "تم الإتفاق مع البرتغالي روي خوخي بعدها ولكنه اعتذر قبل موعد وصوله بيومين لظروف شخصية، فتم الاتجاه إلى لانجلر والذي حضر مساء الأربعاء إلى القاهرة".

وأتم المصدر تصريحاته: "محمد يوسف عقد جلسة منفرده معه ثم جلسة في حضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين وبعد أن شاهد المدرب الهولندي ملاعب قطاع الناشئين واقتنع بخطة الأهلي بدأت التفاوض على بنود العقد والتي استغرقت طوال يوم أمس حتى وقع العقود لمدة عامين بمقابل مادي 15 ألف دولار شهريا".

