كلام فى الكورة
"الكرة تخترق الشباك".. واقعة غريبة في مباراة غزل المحلة والمقاولون بالدوري (صور)

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:49 م 13/09/2025
غزل المحلة

كرة شوشة تمزق شباك المقاولون

شهدت مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، أثارت دهشة الجماهير.

غزل المحلة يسجل.. والشبكة تفاجئ الجميع

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب على استاد غزل المحلة في مباراة انطلقت في الخامسة مساء اليوم السبت.

وخلال المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح غزل المحلة، نفذها اللاعب أحمد شوشة بنجاح، لكن الكرة، بدلاً من أن تستقر في الشباك، اخترقت الشبكة وخرجت خارج المرمى في مشهد غريب أثار الجدل.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يعاني المقاولون العرب في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط.

 

غزل المحلة الدوري المصري المقاولون العرب غزل المحلة ضد المقاولون

