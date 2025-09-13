يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة جماهيرية مرتقبة في منافسات الدوري المصري 2025-2026، بعد تفوقه هذا المساء على المصري البورسعيدي.

وتفوق الزمالك بثلاثية نظيفة على المصري في مباراة جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة، ما يدين فيه بالفضل إلى أهداف عدي الدباغ وعمر جابر وعبد الله السعيد على الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

يواجه الزمالك في مباراته المقبلة، الإسماعيلي، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي في ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، الخميس المقبل، الموافق 18 سبتمبر.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن تذاع عبر قناة أون سبورت 1 التليفزيونية.

يشار إلى أن الزمالك استعاد صدارة ترتيب الدوري المصري، متفوقًا بفارق نقطتين عن الوصيف المصري البورسعيدي.

