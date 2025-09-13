المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قمة جماهيرية.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:06 م 13/09/2025
الزمالك

الزمالك قبل لقاء المصري البورسعيدي

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة جماهيرية مرتقبة في منافسات الدوري المصري 2025-2026، بعد تفوقه هذا المساء على المصري البورسعيدي.

وتفوق الزمالك بثلاثية نظيفة على المصري في مباراة جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة، ما يدين فيه بالفضل إلى أهداف عدي الدباغ وعمر جابر وعبد الله السعيد على الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

يواجه الزمالك في مباراته المقبلة، الإسماعيلي، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي في ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، الخميس المقبل، الموافق 18 سبتمبر.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والزمالك في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن تذاع عبر قناة أون سبورت 1 التليفزيونية.

يشار إلى أن الزمالك استعاد صدارة ترتيب الدوري المصري، متفوقًا بفارق نقطتين عن الوصيف المصري البورسعيدي.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على نتائج الجولة السادسة في الدوري المصري من هنا

طالع ما حدث في مباراة المصري والزمالك دقيقة بدقيقة من هنا

مباراة المصري القادمة
الزمالك المصري الدوري المصري

