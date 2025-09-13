استعاد فريق الزمالك نغمة الانتصارات محليًا، بعد فوزه على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من: عدي الدباغ – عمر جابر – عبد الله السعيد.

وشهدت المباراة تفاعلًا لافتًا من جماهير الزمالك، التي حرصت على دعم فريقها من المدرجات، حيث رفعت لافتة كُتب عليها: "لنمضِ قدمًا نحو الأمام، فالمجد دومًا غاية الفرسان".

وجاء الفوز ليُصالح الجماهير البيضاء بعد الخسارة أمام وادي دجلة في الجولة الماضية (2-1)، في حين تلقى المصري أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، بعد أن خاض خمس مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلين.

المباراة المقبلة للزمالك

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

