يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلة تصحيح المسار في الدوري المصري الممتاز عندما يواجه إنبي تحت قيادة فنية مؤقتة لعماد النحاس.

ويستضيف ملعب المقاولون العرب مباراة إنبي والأهلي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

إنبي والأهلي.. عهد جديد للنحاس

يبدأ الأهلي عهدا جديدا متسلحًا بقيادة مؤقتة لعماد النحاس بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

وجمع المارد الأحمر 5 نقاط من 4 جولات في الدوري، بالتعادل أمام مودرن سبورت وغزل المحلة، الفوز على فاركو، والخسارة من بيراميدز.

وأصبح لا بديل أمام الأهلي سوى الفوز في المباريات المقبلة ليس فقط لاستعادة الثقة بل للعودة إلى المنافسة ولتصحيح وضعه في جدول الترتيب.

وتراجع حامل اللقب إلى المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

ويعول الأهلي وجماهيره الكثير على عماد النحاس (رجل العلامة الكاملة) بعدما قاد المارد الأحمر في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وبعد رحيل مارسيل كولر، اعتمد الأهلي على جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس الذي استطاع أن يحصد العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات حاسمة، قاد الشياطين الحمر لاقتناص دوري صعب بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

المدرب الأجنبي لم يُحسم بعد.. قمة الزمالك ضمن 5 تحديات تنتظر عماد النحاس في الأهلي

نتائج إنبي في الدوري هذا الموسم

لن يكون إنبي منافسًا سهلًا على الإطلاق بالنسبة للأهلي، حيث حقق فوزين وتعادلين، وتلقى هزيمة وحيدة في الموسم الحالي.

ويحتل الفريق البترولي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، ويمتلك طموحا كبيرا في التقدم إلى المربع الذهبي.

الأهلي لا يفوز على إنبي منذ أكتوبر 2023

لا يزال الأهلي يبحث عن الفوز الأول ضد إنبي منذ يوم 4 أكتوبر 2023 (أي منذ 711 يوما).

وكان آخر انتصار للأهلي على إنبي يعود إلى الرابع من شهر أكتوبر لعام 2023 عندما التقيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 3-0.

وبعدها التقى الفريقان 3 مرات في الدوري وكانت نتائجها كالتالي:

1- يوم 8 إبريل 2024.. التعادل 2-2 في الجولة 16 للدوري المصري.

2- يوم 14 أغسطس 2024.. التعادل 1-1 في الجولة 33 للدوري المصري.

3- يوم 30 ديسمبر 2024.. التعادل 0-0 في الجولة السابعة للدوري المصري.

علمًا أن الفريقان التقيا يوم 20 مارس 2025 في كأس الرابطة، وخسر الأهلي بنتيجة 1-0.

عودة إمام عاشور ومروان عطية

عاد الثنائي إمام عاشور ومروان عطية إلى قائمة الأهلي لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيهما من الإصابة.

وكان إمام تعرض للإصابة في الكتف خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، بينما أجرى مروان عطية عملية الفتق.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: إنبي ضد الأهلي

الحدث: الجولة السادسة في الدوري المصري

التاريخ: 14 سبتمبر 2025

الموعد: الثامنة مساء

الملعب: استاد المقاولون العرب

الحكم: محمد الغازي

القناة الناقلة: أون سبورت 1