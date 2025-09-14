المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سعد شلبي: قرار الخطيب صدم الجميع.. وموقفه من التراجع

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:29 ص 14/09/2025
الخطيب

الخطيب

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن كواليس اعتذار محمود الخطيب رئيس النادي.

وأعلن محمود الخطيب اعتذاره عن عدم الاستمرار في الأهلي، وعدم ترشحه إلى انتخابات النادي المقبلة.. طالع التفاصيل من هنا

وقال سعد شلبي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "الخطيب حقق إنجازات عديدة مع الأهلي، وحقق طفرة إنشائية كبيرة، عندما جاء لرئاسة الأهلي تسلم البنية التحتية للنادي 88 فدانًا، والآن تصل إلى 249".

وأضاف: "الخطيب تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة وفاة شقيقتيه".

وتابع: "التقارير الطبية تؤكد حاجته لفترة راحة طويلة، لأنه تأثر سلبيا طوال الفترة الماضية باستمرار العمل تحت ضغط عصبي".

وأوضح: "مجلس الإدارة لم يكن يعلم بقرار الخطيب، لأن اجتماعه بالفريق الطبي الخاص به، كان يوم الأربعاء قبل الاجتماع بيومين".

وواصل: "يوم الخميس الخطيب اجتمع بالجمعية العمومية لشركة الكرة بالأهلي، والتي أقرت ميزانية النادي، ثم اجتمع بلجنة الكرة، ثم فريق الكرة، وأخيرًا اجتماعه بمجلس الإدارة".

وأكمل: "بعد نهاية الاجتماع، وجدت الخطيب يسلمني خطاب بقراره النهائي، وأخبرني بتسليمها لمجلس الإدارة، جمال جبر مدير الإعلام كان بجانبي وبكى بشدة لعلاقته الوطيدة به".

وشدد: "مجلس الإدارة صدم من قرار الخطيب، ويرفض رفض تام فكرة ابتعاده سواء الفترة الحالية أو المقبلة".

واستمر: "آخر تواصل حدث بيني وبين الخطيب، كان اليوم للاطمئنان على إجراءات الجمعية العمومية".

وأشار إلى: "الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، سيكون هام للغاية، لأن لائحة النظام الأساسي هي عصب كل شيء".

وأتم: "إذا لم تكتمل الجمعية العمومية يوم الجمعة، سيكون هناك لائحة استرشادية".

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب

