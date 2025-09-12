أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، بنيته الاعتذار عن عدم الترشح لرئاسة النادي، في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر في الأهلي لـ"يلا كورة"، أن الخطيب قد تحدث بشكل ودي مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، عن موقفه من المشاركة في الانتخابات القادمة.

وأوضح المصدر أن الخطيب أخطر أعضاء مجلس الإدارة، برغبته في عدم الترشح لانتخابات الأهلي مجددًا.

وأنهى المصدر: "قرار الخطيب جاء بسبب حالته الصحية، حيث يرغب في الحصول على الراحة، من أجل السفر لاستكمال علاجه خارج البلاد".

ويضم مجلس إدارة الأهلي الحالي، كلا من:

1- محمود الخطيب، رئيس النادي.

2- العامري فاروق العامري "كان يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة وتوفي في 26 يناير 2024".

3- خالد مرتجي، أمين الصندوق - القائم بأعمال نائب رئيس النادي.

4- محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة.

5- محمد شوقي، عضو مجلس إدارة.

6- طارق قنديل، عضو مجلس إدارة.

7- محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة.

8- محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة

9- مهند مجدي، عضو مجلس إدارة.

10- حسام غالي، عضو مجلس إدارة.

11- محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة.

12- مي عاطف، عضو مجلس إدارة.