حصل عمر جابر الظهير الأيمن لنادي الزمالك، على جائزة رجل مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء أمس السبت، باستاد برج العرب، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ماذا قدم عمر جابر رجل مباراة الزمالك والمصري؟

وسجل عمر جابر هدف الزمالك الثاني، بعدما استغل تمريرة زميله خوان بيزيرا، ليسدد الكرة بلمسة واحدة بمهارة، في شباك الحارس عصام ثروت.

وحصل عمر جابر على تقييم 8/10، من موقع سوفا سكور، عقب ظهوره بصورة مميزة في مواجهة المصري، حيث سجل هدفًا، كما شتت الكرة مرة وحيدة.

وتفوق عمر جابر في صراعين أرضيين من 4، وتحصل على مخالفة، بينما ارتكب مخالفتين، وفقد الاستحواذ في 9 مناسبات.

ولمس عمر جابر الكرة 47 مرة، مرر خلالها 32 تمرير صحيحة من 41، بنسبة دقة 78%، كما قدم تمريرة مفتاحية وحيدة صنع منها إحدى فرص الزمالك في اللقاء.

وأرسل عمر جابر 7 تمريرات طويلة بينها 3 بصورة صحيحة، بينما سدد قائد الفريق الأبيض كرة وحيدة، سكنت شباك الفريق البورسعيدي.

وكان الزمالك قد تفوق بثلاثية نظيفة على المصري، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 13 نقطة.

وسجل أهداف الزمالك كلا من: عدي الدباغ، عمر جابر، وعبد الله السعيد من ركلة جزاء.