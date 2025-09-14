أعلن حمزة الجمل، مدرب إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع إنبي، مساء اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

وشهد تشكيل إنبي إجراء تعديل وحيد من جانب الجهاز الفني، وذلك بإشراك محمد حمدي بدلا من حامد عبد الله الذي شارك في مباراة الجولة الخامسة أمام الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل إنبي أمام الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

في الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مروان داوود، محمد سمير سعد.

في الوسط: أحمد العجوز، مودي ناصر، محمد حمدي، أحمد كفتة، محمد شريف حتحوت.

في الهجوم: أحمد زكي.

على مقاعد البدلاء: "رضا السيد، رفيق كبو، هشام عادل، يوسف أوبابا، علي محمود، أحمد إسماعيل، سيد سعيد، محمد سمير عبد الوهاب، زياد كمال".

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز السادس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، أما إنبي فيتواجد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.