خروج مبكر.. إصابة زيزو خلال مباراة الأهلي وإنبي

غادر أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، مباراة فريقه ضد إنبي، متأثرًا بإصابة عضلية، خلال أحداث الشوط الأول، من المواجهة المقامة على أرضية ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

الإصابة تجبر النحاس على استبدال زيزو.. ومشاركة طاهر أمام إنبي

وكان زيزو قد شعر بآلام عضلية، خلال عمليات الإحماء، قبل انطلاق اللقاء، وفقًا لما كشفه مراسل يلا كورة في ملعب المباراة.

زيزو يشتكي من إصابة قبل لقاء الأهلي وإنبي

وسقط زيزو على أرضية الملعب، في الدقيقة 25، وأمسك بالعضلة الضامة، حيث لم يستطع إكمال المباراة.

واضطر المدير الفني عماد النحاس، لاستبدال زيزو مبكرًا، في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، والدفع بطاهر محمد طاهر في مركز الجناح الأيمن.

أرقام زيزو مع الأهلي في الدوري المصري

وشارك زيزو بصفة أساسية في تشكيل الأهلي، خلال أول 4 جولات لعبها الفريق الأحمر هذا الموسم، وسجل فيها هدفين، كما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

وتعثر الأهلي في فخ الهزيمة الأولى خلال الجولة الماضية أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، بينما تفوق إنبي على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.