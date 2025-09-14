سجل أحمد العجوز، لاعب إنبي، هدف التعادل لفريقه ضد الأهلي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق محمود حسن تريزيجيه، قبل أن يتعادل أحمد العجوز في الدقيقة 65 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تدخل عنيف من أليو ديانج على لاعب إنبي.

يدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السابع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط فقط، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ويعد هذا الهدف الأول لأحمد العجوز هذا الموسم بعدما شارك في 5 مباريات من قبل مع إنبي.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام بيراميدز بنتيجة 2-0.

فقد النادي الأهلي نقاطا عديدة منذ بداية الموسم، وذلك بعدما تعادل بنتيجة 2-2 مع مودرن سبورت، ومن ثم تعادل دون أهداف مع غزل المحلة، وخسر من بيراميدز في الجولة الخامسة.