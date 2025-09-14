المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من ركلة جزاء.. العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي أمام الأهلي (فيديو)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:42 م 14/09/2025
الأهلي وإنبي

صورة من مباراة الأهلي وإنبي

سجل أحمد العجوز، لاعب إنبي، هدف التعادل لفريقه ضد الأهلي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق محمود حسن تريزيجيه، قبل أن يتعادل أحمد العجوز في الدقيقة 65 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تدخل عنيف من أليو ديانج على لاعب إنبي.

يدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السابع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط فقط، بينما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ويعد هذا الهدف الأول لأحمد العجوز هذا الموسم بعدما شارك في 5 مباريات من قبل مع إنبي.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام بيراميدز بنتيجة 2-0.

فقد النادي الأهلي نقاطا عديدة منذ بداية الموسم، وذلك بعدما تعادل بنتيجة 2-2 مع مودرن سبورت، ومن ثم تعادل دون أهداف مع غزل المحلة، وخسر من بيراميدز في الجولة الخامسة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري أحمد العجوز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg