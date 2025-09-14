فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الخروج من نفق تراجع النتائج بعد استقدام عماد النحاس، بعدما تعادل للمرة الثالثة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت لحساب الجولة السادسة، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعدما فرط الأحمر في تقدمه، واكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الـ15، فيما أصبح إنبي 9 نقاط في المرتبة السابعة.

أحداث مباراة الأهلي وإنبي

بدأ الأهلي بسيطرة على مجريات اللعب، وهدد في مناسبتين الأولى عن طريق محمد شريف ولكن الكرة وصلت ضعيفة على الحارس، بينما الثانية من تسديدة لمحمود تريزيجيه جاورت المرمى.

أحمد زيزو سقط مصابًا في الدقيقة 26، بعدما كان قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة قبل انطلاق المباراة، ليتم استبداله ودخول طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

وافتتح محمود تريزيجيه أهداف المباراة موقعًا على الأول لصالح الأهلي، من عرضية أرسلها محمد هاني، في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتلقى محمد الشناوي بطاقة حمراء في الدقيقة 44، بعد ارتكابه مخالفة ضد لاعب إنبي أثناء تشتيت كرة مرتدة، لكن الفار استدعى حكم المباراة، الذي بعدها ألغى قرارها ومنحه بطاقة صفراء.

وشهد الشوط الثاني في بداياته سيطرة من الأهلي على مجريات اللعب، وحاول التهديد عن طريق محاولة من محمود تريزيجيه جاورت المرمى.

وحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 62، بعد ارتكابه مخالفة ضد لاعب إنبي داخل الصندوق، والتي ترجمها العجوز إلى هدف، ليتم تعديل النتيجة.

وأجرى عماد النحاس تغييرين على تشكيل الأهلي في الدقيقة 67، بدخول نييتس جراديشار وأشرف بنشرقي، بدلًا من محمد شريف وأليو ديانج.

محمد الشناوي تألق وأنقذ الأهلي من هدف ثانٍ لإنبي في الدقيقة 74، بعدما خرجت الكرة خارج الملعب، ثم وصل الأحمر بهجمة سريعة كادت تتحول لهدف من تسديدة محمد هاني، وتصدى لها حارس إنبي.

وتدخل عماد النحاس بتغييرين مرة أخرى في تشكيل الأهلي، في الدقيقة 77، بإشراك إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، بدلًا من الثنائي محمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا.

وسجل إنبي هدفًا في الدقيقة 86، عن طريق رفيق كابو الذي كان في موقف تسلل، ليتم إلغاؤه.

ولم يشهد الوقت بدل الضائع تغييرًا في نتيجة مباراة الأهلي وإنبي، التي انتهت بالتعادل (1-1)، لتستمر معاناة المارد الأحمر منذ انطلاق هذا الموسم من الدوري الممتاز.