المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هجوم من الجماهير.. لقطات لم تُذع من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري (فيديو وصور)

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:37 م 14/09/2025
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg

تعرض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهجوم من جماهير "القلعة الحمراء"، عقب التعادل مع إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء الظهور الأول لعماد النحاس على رأس الجهاز الفني للأهلي بشكل مؤقت، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويواصل الأهلي تقديم نتائج غير مُرضية لجماهيره هذا الموسم، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد حتى الآن، جاء على حساب فاركو بنتيجة 4-1، في إطار الأسبوع الثاني من البطولة.

في المقابل، سقط الأهلي في فخ التعادل ثلاث مرات، أمام كل من:

مودرن سبورت (2-2)

غزل المحلة (0-0)

إنبي (1-1)

وأعربت الجماهير عن غضبها الشديد عقب المباراة، حيث هاجمت اللاعبين بسبب استمرار نزيف النقاط، إذ جمع الفريق 6 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة، بعد مرور 5 مباريات، ليهدر 9 نقاط منذ انطلاق الموسم.

لمعرفة ترتيب الأهلي في الدوري.. اضغط هنا

لمعرفة موعد مباراة الأهلي المقبلة.. اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري إنبي ترتيب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg