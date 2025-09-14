تعرض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهجوم من جماهير "القلعة الحمراء"، عقب التعادل مع إنبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء الظهور الأول لعماد النحاس على رأس الجهاز الفني للأهلي بشكل مؤقت، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويواصل الأهلي تقديم نتائج غير مُرضية لجماهيره هذا الموسم، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد حتى الآن، جاء على حساب فاركو بنتيجة 4-1، في إطار الأسبوع الثاني من البطولة.

في المقابل، سقط الأهلي في فخ التعادل ثلاث مرات، أمام كل من:

مودرن سبورت (2-2)

غزل المحلة (0-0)

إنبي (1-1)

وأعربت الجماهير عن غضبها الشديد عقب المباراة، حيث هاجمت اللاعبين بسبب استمرار نزيف النقاط، إذ جمع الفريق 6 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة، بعد مرور 5 مباريات، ليهدر 9 نقاط منذ انطلاق الموسم.

لمعرفة ترتيب الأهلي في الدوري.. اضغط هنا

لمعرفة موعد مباراة الأهلي المقبلة.. اضغط هنا