كلام فى الكورة
إستريلا البرتغالي يكشف لـ "يلا كورة" حقيقة شكواه ضد الزمالك بسبب شيكو بانزا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:38 م 14/09/2025
شيكو بانزا لاعب الزمالك الجديد

شيكو بانزا لاعب الزمالك

كشف أندريه كاسترو سيلفا، المتحدث الرسمي لنادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي، عن إرسال فريقه إنذار إلى نادي الزمالك، بشأن مستحقات صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

إستريلا البرتغالي: لم نتقدم بشكوى بعد ضد الزمالك.. وأرسلنا استفسار فقط

وقال كاسترو في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة": "لم نتقدم بشكوى بعد، بشأن مستحقات شيكو بانزا".

وأوضح: "بل تقدمنا باستفسار إلى الزمالك، ويجب الرد عليه بحلول يوم الخميس، إن لم يفعلوا، فسنمضي قدمًا في الشكوى".

"عاد متأخرًا".. مصدر في الزمالك يكشف لـ يلا كورة سبب استبعاد شيكو بانزا من لقاء المصري

وانضم شيكو بانزا إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي إستريلا البرتغالي.

عودة متأخرة سر غياب شيكو بانزا عن لقاء الزمالك والمصري

وغاب شيكو بانزا عن مباراة الزمالك الماضية في الدوري، ضد المصري البورسعيدي، بعدما استبعد من اللقاء بقرار من المدرب يانيك فيريرا.

وجاء قرار فيريرا بسبب عودة لاعبه الأنجولي المتأخرة، والتي تسببت في عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق بالموعد المحدد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك شيكو بانزا إستريلا البرتغالي

