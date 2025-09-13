المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"عاد متأخرًا".. مصدر في الزمالك يكشف لـ يلا كورة سبب استبعاد شيكو بانزا من لقاء المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:43 م 12/09/2025
شيكو بانزا

شيكو بانزا لاعب الزمالك الجديد

استبعد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الجناح الأنجولي شيكو بانزا من قائمة نادي الزمالك، الذي ستواجه المصري البورسعيدي، مساء الغد في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مصدر في الزمالك: شيكو بانزا تأخر في العودة نتيجة ظروف عائلية

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن اللاعب الأنجولي شيكو بانزا تأخر في العودة إلى القاهرة نتيجة ظروف عائلية لدي أسرته.

قالوا عن صفقة الزمالك.. شيكو بانزا يعاني من الكولسترول لكنه مثل الأسد

وأوضح أن هذا تسبب في عدم انتظام اللاعب الأنجولي، في تدريبات الفريق بالموعد المحدد.

الزمالك يكشف سبب استبعاد شيكو بانزا من لقاء المصري

وأشار إلى أنه تم تطبيق اللائحة عليه، وفضل المدير الفني يانيك فيريرا استبعاده من مواجهة المصري، لحين وصوله بالمعدلات البدنية لزملائه.

وكان شيكو بانزا قد سجل هدفين خلال 4 لعبها مع الزمالك، منذ انتقاله لصفوف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأحرز شيكو بانزا هدف انتصار الزمالك على حساب فاركو، كما سجل هدفًا في لقاء مودرن سبورت.

ويلتقي الزمالك مساء الغد مع المصري البورسعيدي، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك يانيك فيريرا شيكو بانزا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

