المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر في الأهلي لـ "يلا كورة": خصم جزء من رواتب اللاعبين بعد التعادل مع إنبي

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

01:15 ص 15/09/2025
فريق الأهلي

فريق الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل توقيع عقوبات مالية، على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التعادل مع إنبي، بنتيجة 1-1، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مصدر في الأهلي: خصم نسبة من الراتب الشهري لكل لاعب بعد التعادل مع إنبي

وقال مصدر في الأهلي بتصريحات خاصة لـ "يلا كورة": "سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين بخصم نسبة من الراتب الشهري لكل لاعب".

أزمة مزمنة.. معاناة هجوم الأهلي تظهر مجددًا ضد إنبي (أرقام)

وأضاف: "العقوبات تأتي وفقًا للائحة، وذلك بسبب التعادل مع إنبي، واستمرار إهدار النقاط في الدوري".

مصدر في الأهلي يكشف تعديلات في لائحة الفريق

وأوضح: "تم تعديل لائحة الفريق الأول بالنادي، وتغليظ بعض العقوبات، واطّلع عليها محمد الشناوي، عقب نهاية فترة التوقف الدولي".

وكان الأهلي قد واصل مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل مع نظيره إنبي، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، على أرضية استاد المقاولون العرب.

النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية إصابته.. والحكم لم يحتسب ركلة جزاء للأهلي

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

وفي المقابل وصل فريق إنبي للنقطة التاسعة، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إدارة الأهلي الأهلي ضد إنبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg