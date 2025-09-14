كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل توقيع عقوبات مالية، على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التعادل مع إنبي، بنتيجة 1-1، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في الأهلي بتصريحات خاصة لـ "يلا كورة": "سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين بخصم نسبة من الراتب الشهري لكل لاعب".

وأضاف: "العقوبات تأتي وفقًا للائحة، وذلك بسبب التعادل مع إنبي، واستمرار إهدار النقاط في الدوري".

وأوضح: "تم تعديل لائحة الفريق الأول بالنادي، وتغليظ بعض العقوبات، واطّلع عليها محمد الشناوي، عقب نهاية فترة التوقف الدولي".

وكان الأهلي قد واصل مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل مع نظيره إنبي، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، على أرضية استاد المقاولون العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

وفي المقابل وصل فريق إنبي للنقطة التاسعة، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب.