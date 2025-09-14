المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. تعادل الأهلي.. انتصار بيراميدز.. وإنجاز جديد لصلاح

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:57 ص 15/09/2025
مباراة الأهلي وإنبي

مباراة الأهلي وإنبي

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري المصري الممتاز، وفوز بيراميدز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال.

وإليكم أبرز الموضوعات:

المعاناة مستمرة.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في أول اختبار للنحاس

واصل نادي الأهلي مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري، بعدما سقط في فخ التعادل أمام منافسه إنبي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الأول للمدرب الجديد عماد النحاس.

الحلم يقترب.. بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

حقق نادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أوكلاند، بثلاثية دون رد، ليتأهل لمواجهة أهلي جدة في بطولة إنتركونتيننتال، حيث سيتوج الفائز بلقب بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، يوم 23 سبتمبر الجاري.

 

بعد هدفه في بيرنلي.. إنجاز جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح إنجازاته في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في شباك بيرنلي، ليقود به ليفربول لتحقيق فوز قاتل، وينفرد بالمركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة البريميرليج.

إستريلا البرتغالي يكشف لـ "يلا كورة" حقيقة شكواه ضد الزمالك بسبب شيكو بانزا

كشف أندريه كاسترو سيلفا، المتحدث الرسمي لنادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي، عن إرسال فريقه إنذار إلى نادي الزمالك، بشأن مستحقات صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة زيزو

كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة نجمه أحمد سيد زيزو، التي تعرض لها خلال مواجهة إنبي في الدوري المصري، والتي أدت لاستبداله بطاهر محمد طاهر، خلال أحداث الشوط الأول.

النحاس يتحدث عن.. إصابة زيزو.. وركلة جزاء غير محتسبة

تحدث عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، عن سبب مشاركة زيزو في لقاء إنبي، رغم شعوره بإصابة في عمليات الإحماء، مشيرًا إلى أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء، لم يحتسبها حكم اللقاء.

سيتي يقسو على يونايتد في ديربي مانشستر

عاد فريق مانشستر سيتي لطريق الانتصارات، في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في مواجهة الديربي، بثلاثية دون رد، بقيادة الثنائي فيل فودين وإرلينج هالاند.

برشلونة يسحق فالنسيا بسداسية في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا، بسداسية دون رد، على أرضية ملعب يوهان كرويف، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، في لقاء شهد تألق لاعب الوسط فيرمين لوبيز.

منتخب مصر يفتتح مشواره في بطولة العالم للكرة الطائرة بالفوز على إيران

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المنتخب الإيراني، بثلاث أشواط مقابل شوط، في افتتاح مشوار الفراعنة، ببطولة العالم للكرة الطائرة، المقامة في الفلبين.

مدرب بيراميدز: علينا الاستعداد الجيد لتقديم كرة ممتعة أمام أهلي جدة

أكد كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، أن فريقه يجب أن يستعد جيدًا لمواجهة أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال، من أجل الظهور بصورة مميزة وتقديم كرة ممتعة، أمام فريق يتسلح بلاعبين قادمين من أوروبا.

الأهلي الزمالك بيراميدز

