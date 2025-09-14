نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري المصري الممتاز، وفوز بيراميدز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال.

وإليكم أبرز الموضوعات:

المعاناة مستمرة.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في أول اختبار للنحاس

واصل نادي الأهلي مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري، بعدما سقط في فخ التعادل أمام منافسه إنبي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الأول للمدرب الجديد عماد النحاس.

الحلم يقترب.. بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

حقق نادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أوكلاند، بثلاثية دون رد، ليتأهل لمواجهة أهلي جدة في بطولة إنتركونتيننتال، حيث سيتوج الفائز بلقب بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، يوم 23 سبتمبر الجاري.