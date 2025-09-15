المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

2 1
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

4 3
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

مصدر ليلا كورة: اجتماع للجنة التخطيط بالأهلي لحسم المدرب الجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:07 م 15/09/2025
الأهلي

لجنة التخطيط بالأهلي

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اجتماعًا، اليوم الاثنين، وذلك لحسم ملف المدير الفني الأجنبي.

وسقط الأهلي في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلم يلا كورة، أن لجنة التخطيط ستجتمع اليوم الاثنين، لحسم المدرب الأجنبي الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحاته ليلا كورة، أن الأهلي لا يزال لم يستقر على اسم أي مدير فني حتى الآن.

ويترأس لجنة التخطيط، مختار مختار، وعضوية كل من زكريا ناصف، ومحمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

الأهلي يدرس السير الذاتية

ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية، لاختيار الأفضل من بينها لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وكان كارلوس جونزالفيس، وكيل أعمال باولو بينتو، قد أكد ليلا كورة في قت سابق، أن المدرب البرتغالي لن يأتي إلى تدريب الأهلي.. طالع التفاصيل من هنا

ويتابع الخطيب، ملف التعاقد مع المدرب الجديد، على الرغم من اعتذاره عن عدم الاستمرار في الأهلي خلال الفترة المقبلة، وعدم ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة المقبلة.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب الدوري المصري عماد النحاس لجنة التخطيط ريبيرو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

