تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اجتماعًا، اليوم الاثنين، وذلك لحسم ملف المدير الفني الأجنبي.

وسقط الأهلي في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلم يلا كورة، أن لجنة التخطيط ستجتمع اليوم الاثنين، لحسم المدرب الأجنبي الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحاته ليلا كورة، أن الأهلي لا يزال لم يستقر على اسم أي مدير فني حتى الآن.

ويترأس لجنة التخطيط، مختار مختار، وعضوية كل من زكريا ناصف، ومحمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

الأهلي يدرس السير الذاتية

ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية، لاختيار الأفضل من بينها لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وكان كارلوس جونزالفيس، وكيل أعمال باولو بينتو، قد أكد ليلا كورة في قت سابق، أن المدرب البرتغالي لن يأتي إلى تدريب الأهلي.

ويتابع الخطيب، ملف التعاقد مع المدرب الجديد، على الرغم من اعتذاره عن عدم الاستمرار في الأهلي خلال الفترة المقبلة، وعدم ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة المقبلة.