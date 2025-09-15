المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

2 1
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

4 3
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أبو ريدة يفوز بمقعد النائب الأول في انتخابات الاتحاد العربي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:38 م 15/09/2025
أبو ريدة

هاني أبو ريدة

انتخب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، نائبًا أول للاتحاد العربي لدورة انتخابية جديدة 2025 - 2029.

وأقيمت الجمعية العمومية رقم 28 للاتحاد العربي، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة 2025 – 2029، بالإضافة إلى تسمية المرشحين من الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء، للهيئات القضائية وللجان الاتحاد المعاونة.

وأعيد انتخاب هاني أبو ريدة، في منصب النائب الأول للاتحاد العربي بالتزكية، ليستمر في المكتب التنفيذي لدورة انتخابية جديدة.

مقاعد قارة أفريقيا في الاتحاد العربي

وجاء انتخاب أبو ريدة، بالإضافة إلى فوزي لقجع من المغرب، وأحمد ولد يحيى من موريتانيا، ومعتصم جعفر من السودان عن قارة إفريقيا.

وأبلغت الأمانة العامة للاتحاد العربي، في وقت سابق الاتحادات العربية الأعضاء بمواعيد وآلية الترشح لمجلس الاتحاد، بالإضافة إلى الترشح للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة، إذ انتهت فترة الترشح في الـ 31 من أغسطس الماضي.

وأوضح  رجاء السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، أن اجتماعات الجمعية العمومية القادمة تتزامن مع مرور 50 عام على تأسيس الاتحاد، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

مصر تستضيف بطولة كأس العرب 2028 تحت 20 سنة

اتحاد الكرة الاتحاد العربي هاني أبو ريدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
ناساف كارشي

ناساف كارشي

50

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ناساف على أهلي جدة بنتيجة 2-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg