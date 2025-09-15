انتخب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، نائبًا أول للاتحاد العربي لدورة انتخابية جديدة 2025 - 2029.

وأقيمت الجمعية العمومية رقم 28 للاتحاد العربي، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة 2025 – 2029، بالإضافة إلى تسمية المرشحين من الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء، للهيئات القضائية وللجان الاتحاد المعاونة.

وأعيد انتخاب هاني أبو ريدة، في منصب النائب الأول للاتحاد العربي بالتزكية، ليستمر في المكتب التنفيذي لدورة انتخابية جديدة.

مقاعد قارة أفريقيا في الاتحاد العربي

وجاء انتخاب أبو ريدة، بالإضافة إلى فوزي لقجع من المغرب، وأحمد ولد يحيى من موريتانيا، ومعتصم جعفر من السودان عن قارة إفريقيا.

وأبلغت الأمانة العامة للاتحاد العربي، في وقت سابق الاتحادات العربية الأعضاء بمواعيد وآلية الترشح لمجلس الاتحاد، بالإضافة إلى الترشح للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة، إذ انتهت فترة الترشح في الـ 31 من أغسطس الماضي.

وأوضح رجاء السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، أن اجتماعات الجمعية العمومية القادمة تتزامن مع مرور 50 عام على تأسيس الاتحاد، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

مصر تستضيف بطولة كأس العرب 2028 تحت 20 سنة