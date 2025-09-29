المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"لضمان الحيادية".. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لطلب حكام أجانب لمباراة القمة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:57 م 15/09/2025
الأهلي الزمالك

صورة أرشيفية

خاطبت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة بشكل رسمي، من أجل طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي، من أجل إدارة مباراة القمة.

ويضرب الأهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

قمة المرحلة الأولى.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكام أجانب لمباراة القمة

تحركت رابطة الأندية المصرية المحترفة لطلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة، بعد أن تلقت خطابًا رسميًا من الأهلي أكد خلاله على ضرورة تواجد طاقم تحكيم أجنبي للقاء، من أجل ضمان الحيادية وتحقيقًا لأعلى معايير العدالة التحكيمية.

ومن المنتظر أن يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، الطلب تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمات سير المباراة بسلاسة ونزاهة، نظرًا لما تكتسبه المواجهة من أهمية خاصة كونها قد تُحدث تغييرًا كبيرًا في مسار بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري

جهود رابطة الأندية

تأتي خطوة رابطة الأندية والتي تعد جزءًا من الجهود المستمرة من أجل ضمان تنظيم مباريات الدوري بأفضل شكل ممكن، وتجنب أي جدل قد ينشأ حول القرارات التحكيمية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك اتحاد الكرة رابطة الأندية

