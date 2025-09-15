تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داخل مقر القلعة الحمراء، اليوم الإثنين، عقب التعادل مساء أمس مع إنبي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مصدر في الأهلي: الخطيب حضر جزء من جلسة لجنة التخطيط لمناقشة ملف المدير الفني

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "الخطيب حضر جزء من جلسة لجنة التخطيط، وذلك لمناقشة تطورات ملف المدير الفني".

رسميًا.. مجلس إدارة الأهلي يرفض قرار الخطيب بالابتعاد عن النادي

وأضاف المصدر أن الخطيب اتجه بعد ذلك لحضور مران الفريق الأول، ويأتي ذلك في أعقاب التعثر أمام إنبي، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي، واستمرار مسلسل نزيف النقاط في المسابقة المحلية.

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام إنبي

وكان الأهلي قد تعادل مع نظيره إنبي، مساء أمس الأحد، بهدف لكل فريق، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي برأسية محمود حسن تريزيجيه، بينما أدرك إنبي التعادل في الشوط الثاني من ركلة جزاء، سجلها لاعب الوسط أحمد العجوز.

وخاض الأهلي أولى مبارياته تحت قيادة المدرب المؤقت عماد النحاس، الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.