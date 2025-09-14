المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ظهور تريزيجيه والعجوز ومهارة ألفينا.. لقطات من مباريات الجولة السادسة للدوري (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:47 م 15/09/2025
انتهت مساء أمس الأحد، مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتائج مثيرة للغاية، حيث تعادل الأهلي مع إنبي ليكون التعثر الثاني له على التوالي، بعد الخسارة من بيراميدز.

بالإضافة إلى انتصار نادي الزمالك على المصري البورسعيدي، في لقاء أقيم على استاد برج العرب، وشهد تألق كبير من لاعبي الفريق الأبيض بالأخص البرازيلي خوان بيزيرا.

وحقق البنك الأهلي الفوز على بتروجيت بنتيجة 3-0 تحت القيادة الجديدة للفريق بقيادة أيمن الرمادي.

وغاب بيراميدز عن المشاركة في هذه الجولة بسبب نظام المسابقة التي يشارك فيها 21 فريقا في الموسم الحالي، بالإضافة إلى مشاركته في مباراة أوكلاند سيتي في بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال".

للتعرف على نتائج الجولة بالكامل اضغط هنا

واختلف ترتيب جدول بطولة الدوري المصري عن الجولة الماضية بعد هذه النتائج، حيث احتل نادي الزمالك الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما جاء المصري في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

أما الأهلي فيتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط، ويليه الجونة بنفس الرصيد من النقاط.

للتعرف على ترتيب الدوري اضغط هنا

لقطات من الجولة السادسة

وأظهرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية بعض اللقطات التي نقلت علن مباريات الجولة السادسة والتي شهدت احتفالات وتدخلات بين اللاعبين وغيرها من الأمور.

ومن بين اللقطات التي نقلتها رابطة الأندية هي مهارة خوان ألفينا لاعب الزمالك عندما مر من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري.

كما دافع محمد ربيعة لاعب زد عن مرماه من أمام مهاجم نادي الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

أما في مباراة الأهلي وإنبي ظهرت صورة لمحمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي الذي سجل الهدف الأول في المباراة، وأحمد العجوز الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء.

لمشاهدة لقطات من مباريات الجولة السادسة اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري رابطة الأندية

