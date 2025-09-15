حصل محمد شحاتة، متوسط ميدان نادي الزمالك، على جائزة هدف شهر أغسطس في القلعة البيضاء، بناءً على تصويت الجماهير.

وحاز هدف محمد شحاتة في شباك سيراميكا كليوباترا، على إعجاب جماهير الزمالك، وهو ما ظهر خلال نتيجة التصويت التي منحته الأفضل في الشهر.

مصدر ليلا كورة: جون إدوارد وعد لاعبي الزمالك بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام

هدف شحاتة الأفضل

كشف الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عن فوز محمد شحاتة، لاعب الفريق، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس داخل القلعة البيضاء، والذي أحرزه في شباك سيراميكا كليوباترا.

وجاء هدف محمد شحاتة في شباك سيراميكا كليوباترا، بعد أن نجح اللاعب في قطع الكرة في وسط ملعبه قبل أن يتقدم بالكرة بخطوات بسيطة، مطلقًا تسديدة بعيدة المدى لم تعرف سوى طريق الشباك.

بهذا الهدف الذي جاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المستقطع بدل من الضائع، أكد شحاتة على تفوق فريقه الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة.

مصدر ليلا كورة: تضاؤل فرص زيزو في اللحاق بمباراة الزمالك

ظهور شحاتة مع الأبيض

شارك محمد شحاتة مع نادي الزمالك خلال 4 مباريات في الموسم الحالي، وذلك بواقع 266 دقيقة، ونجح متوسط الميدان في تسجيل هدف واحد.

وجاءت مشاركات شحاتة مع الزمالك على النحو التالي:

- أمام سيراميكا كليوباترا: 90 دقيقة.

- أمام المقاولون العرب: 90 دقيقة.

- أمام مودرن سبورت: 66 دقيقة.

- أمام فاركو: 20 دقيقة.