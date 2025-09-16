رحل حمزة علاء عن صفوف بورتيمونينسي البرتغالي، بعد أن انتقل الحارس إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا إنه لم يشارك في أي مباراة.

وضم بورتيمونينسي، الحارس حمزة علاء في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الأهلي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل رغبة النادي البرتغالي للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.

كشف إسلام الشحات، وكيل حمزة علاء، عن فسخ موكله للعقد مع نادي بورتيمونينسي بالتراضي، موضحًا أن ذلك الإجراء جاء في ظل صعوبة الحصول على تصريح عمل للاعب.

وقال إسلام الشحات، وكيل حمزة علاء، في تصريحات لـ"يلا كورة": "تم فسخ العقد بالتراضي مع نادي بورتيمونينسي بسبب صعوبة الحصول علي تصريح العمل".

وأضاف: "هذا التصريح استغرق وقتًا طويلًا فيما يخص إجراءات استخراجه وحتى الآن لم يُستخرج وبالتالي حمزة طلب فسخ العقد".

وأكمل: "قانون دول الاتحاد الأوروبي يلزم الأندية في حالة ضم لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، باستخراج تصريح عمل وهذا ما علمناه في وقت متأخر بعد أن وقع حمزة للنادي".

وأتم الشحات: "حمزة حصل على راتب شهرين من النادي البرتغالي وحاليا يملك عروضًا محلية وخليجية ندرسها في الفترة المقبلة".