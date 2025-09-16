المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة زيزو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:59 م 16/09/2025
زيزو لاعب الأهلي

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مباراة إنبي.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء الأحد بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات لأحمد جاب الله، طبيب الفريق الأحمر، عن زيزو قائلًا: "الفحوصات الطبية التي خضع لها زيزو، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة".

وأضاف طبيب الأهلي: "زيزو بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه".

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن زيزو اشتكى من آلام عضلية أثناء عمليات الإحماء ولكن عاد إلى المباراة سريعا.

إلا أن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني، قد أكد أنه عند سؤال زيزو أكد جاهزيته للمباراة ويتحمل مسؤولية قراره. (للتفاصيل اضغط هنا)

وكان زيزو قد لعب 4 مباريات مع الأهلي، في الدوري المصري هذا الموسم، ساهم خلالها بصناعة هدفين، كما سجل هدفين أيضًا.

ويستعد الأهلي بعد مباراة إنبي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ثم مواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، وبعدها يواجه الزمالك في قمة الدوري يوم 29 من نفس الشهر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك إنبي الدوري المصري زيزو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg