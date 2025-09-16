أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مباراة إنبي.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء الأحد بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات لأحمد جاب الله، طبيب الفريق الأحمر، عن زيزو قائلًا: "الفحوصات الطبية التي خضع لها زيزو، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة".

وأضاف طبيب الأهلي: "زيزو بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه".

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن زيزو اشتكى من آلام عضلية أثناء عمليات الإحماء ولكن عاد إلى المباراة سريعا.

إلا أن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني، قد أكد أنه عند سؤال زيزو أكد جاهزيته للمباراة ويتحمل مسؤولية قراره. (للتفاصيل اضغط هنا)

وكان زيزو قد لعب 4 مباريات مع الأهلي، في الدوري المصري هذا الموسم، ساهم خلالها بصناعة هدفين، كما سجل هدفين أيضًا.

ويستعد الأهلي بعد مباراة إنبي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ثم مواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، وبعدها يواجه الزمالك في قمة الدوري يوم 29 من نفس الشهر.