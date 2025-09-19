حددت قناة الأهلي موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، من مباراتي سيراميكا ووحرس الحدود في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يواجه حرس الحدود يوم 23 سبتمبر في الجولة الثامنة.

وبعدها يلعب الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين 29 سبتمبر في قمة الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي عن إصابة زيزو: "الأشعة التي خضع لها زيزو أثبتت إصابته بشد بسيط من الدرجة الثانية في العضلة الضامة".

وأضافت: "من المؤكد بنسبة 100% أن زيزو سيغيب عن المباراتين القادمتين للأهلي، ومن الممكن أن يكون جاهزًا لمباراة الزمالك وهذا يتوقف على إرادته".

وأنهت: "هذه الإصابة تحتاج من أسبوعين لـ3 أسابيع، وهو من أكثر اللاعبين احترافية داخل الأهلي".

وسبق وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، إصابة زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة مما يستدعي خضوعه لبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات.

وكان زيزو قد لعب 4 مباريات مع الأهلي، في الدوري المصري هذا الموسم، ساهم خلالها بصناعة هدفين، كما سجل هدفين أيضًا.