كلام فى الكورة
فاركو يعود إلى الأسكندرية بنقطة غالية أمام المقاولون العرب في الدوري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:57 م 17/09/2025
المقاولون العرب

فريق المقاولون العرب

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين المقاولون العرب وفاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، واستضاف اللقاء ملعب المقاولون العرب.

وانتهى اللقاء بالتعادل بين المقاولون العرب وفاركو، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

التعادل سيد الموقف

شهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب المقاولون العرب خلال الدقائق الأولى، وسط محاولات من جانب فاركو لتشكيل خطورة على أصحاب الأرض.

ونجح المقاولون العرب في ترجمة سيطرته على أحداث الشوط الأول من المباراة، في الدقيقة 45+3 حيث تمكن محمود يوسف أبو جودة في هز شباك فاركو بتسديدة قوية.

وجاء هدف المقاولون العرب بعد أن ارتدت الكرة من داخل منطقة جزاء فاركو، لتصل إلى يوسف أبو جودة الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود الـ18 لتسكن الكرة شباك الضيوف.

وحاول فاركو العودة في الشوط الثاني من المباراة، حتى نجح رامز مدحت في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79 من عمر اللقاء بعد خطأ من دفاع فريق المقاولون العرب.

ونفذ محمد فخري كرة ثابتة وصلت إلى داخل منطقة الجزاء لم ينجح فريق المقاولون العرب في التعامل معها، ليجدها رامز مدحت الذي سددها في شباك محمود أبو السعود.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

رفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله مع فاركو ليستقر في المركز الـ18، بينما وصل رصيد الفريق السكندري إلى 3 نقاط محتلًا المركز الـ20 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.

 

الدوري المصري المقاولون العرب فاركو

