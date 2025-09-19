طالب النادي الأهلي، فتح تحقيق عاجل مع حكم تقنية الفيديو الذي أدار مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأشار الأهلي في خطابه الذي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى إصرار (حكم تقنية الفيديو) على عدم استدعاء حكم الساحة في ثلاثة أخطاء مؤثرة لمصلحة الأهلي، فيما كان الاستدعاء الوحيد في خطأ للفريق المنافس.

وطالب النادي الأهلي باتخاذ ما يلزم للحفاظ على ثوابت العدالة ونجاح المسابقة.

وكان محمود وفا هو حكم الساحة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري، بينما كان يتولى طارق مجدي مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR" في لقاء الفريقين.

وشهدت مباراة الأهلي وسيراميكا، عدد من الحالات الجدلية على مستوى التحكيم، كان منها حالة وحيدة فقط ذهب فيها محمود وفا (حكم الساحة) لمراجعة الشاشة الخاصة بتقنية الفيديو في ملعب "ستاد القاهرة".

الذهاب إلى تقنية الفيديو

اللقطة الوحيدة التي ذهب فيها محمود وفا حكم الساحة لمراجعة الشاشة الخاصة بتقنية الفيديو في الملعب، كانت عند الدقيقة 38 من عمر اللقاء، عندما راجع إمكانية احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا بعد الدفع الذي قام به ياسر إبراهيم ضد إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد مراجعة اللعبة لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيراميكا في النهاية.

وبخلاف هذه اللقطة، كانت هناك 5 لقطات جدلية في لقاء الأهلي وسيراميكا، لم يقم حكم الفيديو طارق مجدي، باستدعاء حكم الساحة محمود وفا لمراجعتها، وفي بعض اللقطات اكتفى بالاستماع إليه عبر السماعة التي يرتديها الحكم للتواصل مع حكام تقنية الفيديو.

الحالة الأولى

الحالة الجدلية الأولى في اللقاء جاءت مبكراً في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، عندما تعرض طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي للدفع من قبل مدافع سيراميكا داخل منطقة الـ6 ياردات.

وطالب لاعبو والجهاز الفني للنادي الأهلي احتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم لم يوقف اللعب لمراجعة اللعبة ولم يحتسب شيء.

الحالة الثانية

الحالة الجدلية الثانية جاءت في الدقيقة 37 من عمر المباراة، عندما سدد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي تسديدة ارتطمت في يد مدافع سيراميكا داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم أشار باستكمال اللعب.

وجاءت بعدها مباشرةً لقطة الدفع من ياسر إبراهيم لإسلام عيسى لاعب سيراميكا والتي عاد فيها لتقنية الفيديو، ولكنه لم يراجع لمسة اليد التي طالب لاعبي الأهلي باحتسابها.

الحالة الثالثة

الحالة الجدلية الثالثة جاءت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، عندما استلم محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكنه تعرض للدفع من حسين السيد مدافع سيراميكا داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب بشكل طبيعي.

الحالة الرابعة

الحالة الرابعة هي الأكثر جدلاً وجاءت في الدقيقة 56 من عمر المباراة، عندما سدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب هدف لفريقهم نظراً لعبور الكرة خط المرمى أثناء تصدى محمد بسام للكرة، ولكن حكم المباراة لم يحتسب شيء.

وتوقف اللعب لدقيقتين تقريباً نظراً لدخول الجهاز الطبي لسيراميكا لعلاج محمد بسام، بينما كان يستمع حكم اللقاء لحكم تقنية الفيديو الذي لم يستدع حكم الساحة والذي قرر في النهاية استكمال اللعب وعدم احتساب هدف للفريق الأحمر.

الحالة الخامسة

الحالة الخامسة والأخيرة جاءت في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، عندما لُعبت كرة طولية خلف دفاع الأهلي في اتجاه إسلام عيسى الذي تعرض للدفع من ياسر إبراهيم.

وطالب لاعبو سيراميكا كليوباترا باحتساب خطأ لصالح إسلام عيسى وإشهار البطاقة الحمراء في وجه ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، نظراً لأنه كان يمتلك بطاقة صفراء في وقت سابق من اللقاء، وأنه منع إسلام عيسى من الانفراد بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وأوقف محمود وفا المباراة لبضع دقائق أثناء استماعه لحكم تقنية الفيديو، ولكن في النهاية لم يستدع طارق مجدي لحكم الساحة والذي قرر باستئناف اللعب.

وفي النهاية يجب الإشارة إلى أن عدم ذهاب حكم الساحة لمراجعة هذه اللقطات في أرض الملعب، قد يكون بسبب اتفاقه مع حكم تقنية الفيديو في المحادثات التي تجري بينهما عبر السماعة التي يرتديها للتواصل مع الحكام في اللقطات الجدلية خلال اللقاء.