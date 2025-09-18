المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري.. موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:42 ص 18/09/2025
الزمالك

الزمالك

يستكمل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز، بخوض مباراة قوية ضد الإسماعيلي في الجولة السابعة من المسابقة.

الزمالك يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف المصري البورسعيدي المتصدر، الذي لعب 7 مباريات.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

في المقابل جمع الإسماعيلي 4 نقاط يحتل بها المرتبة الـ19.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 على استاد هيئة قناة السويس.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الإسماعيلي والزمالك في تمام الساعة 5 مساء.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن تذاع مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك عبر قناة "أون سبورت 1".

جدول مباريات اليوم 

مباراة الإسماعيلي القادمة
الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي

