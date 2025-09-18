يستكمل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز، بخوض مباراة قوية ضد الإسماعيلي في الجولة السابعة من المسابقة.

الزمالك يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف المصري البورسعيدي المتصدر، الذي لعب 7 مباريات.

في المقابل جمع الإسماعيلي 4 نقاط يحتل بها المرتبة الـ19.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري 2025-2026 والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 على استاد هيئة قناة السويس.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الإسماعيلي والزمالك في تمام الساعة 5 مساء.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن تذاع مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك عبر قناة "أون سبورت 1".

