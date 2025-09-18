تعرّض إمام عاشور، لاعب فريق النادي الأهلي، لإصابة بعدوى فيروسية (فيروس A)، حيث تواجد في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأفادت قناة الأهلي أن إمام عاشور سيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهر، ما يعني تأكد غيابه عن اللقاء المقبل ضد سيراميكا كليوباترا، إلى جانب مباريات أخرى خلال الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025-2026.

وكان صاحب الـ27 عامًا قد عاد للمشاركة لمدة 12 دقيقة فقط في مباراة إنبي الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتُعد هذه المشاركة الأولى لإمام خلال الموسم الحالي، بعد تعرّضه لإصابة في الكتف خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وبسبب الإصابة الجديدة، تأكد غياب إمام عاشور عن عدة مباريات مقبلة، وهي على النحو التالي:

سيراميكا كليوباترا – الجمعة 19 سبتمبر

حرس الحدود – الثلاثاء 23 سبتمبر

الزمالك – الإثنين 29 سبتمبر

كهرباء الإسماعيلية – الأحد 5 أكتوبر

مباراة الذهاب في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا – الجمعة 17 أكتوبر

الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر (مرجّح عودته في حال تحسن حالته وحصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي)

