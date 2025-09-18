المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

أون سبورت تعلن الأستوديو التحليلي لمباراة الإسماعيلي والزمالك

محمد همام

كتب - محمد همام

01:40 م 18/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك - صورة أرشيفية

أعلنت قناة أون سبورت تفاصيل الأستوديو التحليلي لمباراة الإسماعيلي والزمالك، التي ستُقام على ملعب "هيئة قناة السويس" ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق الزمالك للعودة إلى الصدارة سريعًا.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0.

في المقابل، يعاني فريق الإسماعيلي من سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي، حيث تلقى الخسارة في الجولة الماضية أمام زد بنتيجة 1-0.

تفاصيل الأستوديو التحليلي لمباراة الإسماعيلي والزمالك

من المقرر أن ينطلق الأستوديو التحليلي في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسيقدّم الأستوديو التحليلي تامر صقر، على أن يكون ضيوف الأستوديو أيمن يونس، ومحمد صلاح أبو جريشة، وأحمد حسن.

ويتولى تعليق المباراة المعلق محمد الشاذلي.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري

أخبار تهمك

