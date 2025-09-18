تشكيل الإسماعيلي.. 3 تعديلات.. وثنائي هجومي ضد الزمالك

أعلن ميلود حمدي، مدرب الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الدراويش إجراء 3 تعديلات مقارنة بمواجهة زد التي خسرها الدراويش بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة لبطولة الدوري.

وأشرك ميلود حمدي كلا من إبراهيم النجعاوي، إبراهيم عبد العال وخالد النبريصي بدلا من عمر إبراهيم وأنور عبد السلام وعبد الرحمن شعبان.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "عبد الرحمن محروس، أنور صقر، عبد الرحمن الدح، محمد وجدي، عمرو سعيد ، عمر القط، محمد خطاري، محمد بحيري، وحمادة صلاح".

الإسماعيلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط فقط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد نقطتين فقط.