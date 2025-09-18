المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 0
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

تشكيل الإسماعيلي.. 3 تعديلات.. وثنائي هجومي ضد الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:19 م 18/09/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي - صورة أرشيفية

أعلن ميلود حمدي، مدرب الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلعب الزمالك مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الدراويش إجراء 3 تعديلات مقارنة بمواجهة زد التي خسرها الدراويش بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة لبطولة الدوري.

وأشرك ميلود حمدي كلا من إبراهيم النجعاوي، إبراهيم عبد العال وخالد النبريصي بدلا من عمر إبراهيم وأنور عبد السلام وعبد الرحمن شعبان.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "عبد الرحمن محروس، أنور صقر، عبد الرحمن الدح، محمد وجدي، عمرو سعيد ، عمر القط، محمد خطاري، محمد بحيري، وحمادة صلاح".

الإسماعيلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط فقط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد نقطتين فقط.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
الزمالك

الزمالك

8

جووووووووووول للزمالك أحرزه عبد الله السعيد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
