إثارة +90.. مودرن سبورت يتعادل مع إنبي في الوقت القاتل

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:38 م 18/09/2025
إنبي ومودرن سبورت

صورة من مباراة إنبي ومودرن سبورت

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 مباراة إنبي ومودرن سبورت، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر إنبي بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة 39 عن طريق محمد شريف حتحوت، قبل أن يتعادل فريق مودرن سبورت عن طريق حسام حسن في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 79 أحرز يوسف أوبابا الهدف الثاني لإنبي، قبل أن يتعادل مودرن عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة، يصل إنبي للمركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقطة، بينما رفع مودرن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل الفريقين

تشكيل مودرن سبورت: "محمد أبو جبل، محمود رزق، طارق سيد، محمود شعبان، أحمد يوسف، وليد علي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، آدم رجم، رشاد المتولي، جودوين شيكا".

ويجلس على مقاعد البدلاء: "كمال السيد، محمد دسوقي، حسام حسن، عماد حمدي، علي زعزع، غنام محمد، محمود ممدوح، أرنولد إيبا، علي فوزي".

تشكيل إنبي: "بودي سمير، مروان داوود، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، رفيق كابو، أحمد زكي، محمد حتحوت، علي محمود، مودي ناصر، محمد سمير سعد، أحمد العجوز".

على مقاعد البدلاء: "محمد حمدي، سيد سعيد، أحمد إسماعيل، يوسف أوبابا، رضا السيد، مصطفى شكشك، أحمد كفتة، هشام عادل، زياد كمال".

مشوار الفريقين

وكان إنبي قد بدأ الدوري بالفوز على وادي دجلة بهدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة من سيراميكا بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع الجونة سلبية، قبل أن يحقق الفوز الثاني له أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، ثم تعادل في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.

أما مودرن سبورت بدأ الدوري بالتعادل بنتيجة 2-2 مع الأهلي، قبل أن يفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، ثم تلقى هزيمة من الزمالك بنتيجة 2-1، والفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، ثم انتصر على حرس الحدود بنتيجة 1-0، وتلقى هزيمة من طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الماضية.

مباراة إنبي القادمة
إنبي الدوري المصري مودرن سبورت

