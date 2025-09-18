رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع الحارس حمزة علاء

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، التعاقد مع حمزة علاء، خلال الفترة الحالية.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، تعاقد مع الحارس حمزة علاء، لمدة 3 سنوات ونصف.

وأشار إلى أن وليد صلاح الدين قام بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس الشاب، والذي عبر عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي، مؤكدا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأعلن حمزة علاء عبر يلا كورة، فسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي بعدما انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. (للتفاصيل اضغط هنا)

وضم بورتيمونينسي، الحارس حمزة علاء في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الأهلي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل رغبة النادي البرتغالي للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.

حمزة علاء بدأ مع النادي الأهلي ولم يخرج منه إلا في 29 مايو الماضي، رفقة الثنائي أكرم توفيق ورامي ربيعة، قبل أن ينتقل الحارس الشاب إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي في رحلة لم تستمر كثيرًا.

شارك الحارس صاحب الـ24 عاما مع الأهلي في مباراتين فقط، وخرج وقتها بشباك نظيفة مرة واحدة.