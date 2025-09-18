رسميًا.. مدرب هولندي يقود قطاع الناشئين في الأهلي

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الهولندي آرت لانجلر ليتولى منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وقال محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي إن التعاقد مع الهولندي آرت لانجلر جاء بعد القيام بدراسة العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين المتخصصين في تدريب الناشئين.

وأضاف أنه بعد العرض على لجنة التخطيط ومحمود الخطيب تم حسم التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 مواسم، ليتولى قطاع الناشئين بالأهلي.

وأوضح أن آرت لانجلر سيبدأ عمله في الأهلي مطلع شهر أكتوبر المقبل.

من هو آرت لانجلر مدرب قطاع الناشئين الجديد بالأهلي؟

وُلد آرت لانجلر في 16 أغسطس 1970 في مدينة لوخيم بهولندا.

بدأ حياته كلاعب في الأندية الهولندية، من ضمنها دي جرافشاب، حيث لعب في الفريق الأول للموسم من 1990 إلى 1992، وأنهى مسيرته مع فريق أجوف أبيلدورن في عام 2001.

