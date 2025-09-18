المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يعود في القمة.. محمود بنتايك يغيب عن الزمالك أمام الجونة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:19 م 18/09/2025
محمود بنتايك لاعب الزمالك

محمود بنتايك - الزمالك

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود ظهيره الأيسر محمود بنتايك في مواجهة الجونة المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

وتلقى بنتايك بطاقة صفراء في لقاء الإسماعيلي، اليوم الخميس، وهي الثالثة للظهير المغربي هذا الموسم في الدوري الممتاز، وبالتالي سيغيب لتراكم البطاقات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك المقبلة ضد الجونة يوم 23 سبتمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

بنتايك يعود في لقاء القمة ضد الأهلي

رغم أن الزمالك سيفتقد جهود بنتايك في لقاء الجونة إلا أن الظهير المغربي سيعود خلال قمة الأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

 

