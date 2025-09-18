نجح المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، في تسجيل هدف الزمالك الثاني، بشباك نظيره الإسماعيلي، في اللقاء المقام على أرضية استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وسجل عدي الدباغ الهدف الثاني لصالح الزمالك، في الدقيقة 56، مستغلًا هفوة من محمد عمار مدافع الإسماعيلي.

بقتالية عالية ثم لمسة بمهارة الموهوبين عدي الدباغ يضاعف النتيجة للزمالك👌🏼 pic.twitter.com/wYxGfmHVPI — ON Sport (@ONTimeSports) September 18, 2025

وجاء هدف الزمالك بعدما حاول محمد عمار مراوغة مهاجم الأبيض، لكن اللاعب الفلسطيني قطع الكرة، لينفرد بالحارس عبد الله جمال، ويسدد الكرة في الشباك بلمسة متقنة.

وكان الزمالك قد تقدم بهدف مبكر في الشوط الأول، سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء.

ورفع عدي الدباغ رصيده التهديفي في الدوري المصري إلى هدفين، ليتساوى مع ثلاثي الأبيض: عبد الله السعيد، ناصر ماهر وشيكو بانزا، بنفس الرصيد من الأهداف.