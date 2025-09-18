المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عادل ثلاثي الأبيض.. عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثاني أمام الإسماعيلي (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:35 م 18/09/2025
الزمالك - عدي الدباغ

عدي الدباغ مهاجم الزمالك

المصور: حازم جودة

نجح المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، في تسجيل هدف الزمالك الثاني، بشباك نظيره الإسماعيلي، في اللقاء المقام على أرضية استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وسجل عدي الدباغ الهدف الثاني لصالح الزمالك، في الدقيقة 56، مستغلًا هفوة من محمد عمار مدافع الإسماعيلي.

وجاء هدف الزمالك بعدما حاول محمد عمار مراوغة مهاجم الأبيض، لكن اللاعب الفلسطيني قطع الكرة، لينفرد بالحارس عبد الله جمال، ويسدد الكرة في الشباك بلمسة متقنة.

وكان الزمالك قد تقدم بهدف مبكر في الشوط الأول، سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء.

ورفع عدي الدباغ رصيده التهديفي في الدوري المصري إلى هدفين، ليتساوى مع ثلاثي الأبيض: عبد الله السعيد، ناصر ماهر وشيكو بانزا، بنفس الرصيد من الأهداف.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك عدي الدباغ الزمالك ضد الإسماعيلي

