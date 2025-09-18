عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صدارة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على الإسماعيلي بنتيجة 2-0، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك والإسماعيلي

دخل الزمالك المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد صبحي - محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر- خوان بيزيرا - عدي الدباغ - آدم كايد".

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: "عبد الله جمال، محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي، إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري، خالد النبريصي، نادر فرج".

تفاصيل المباراة:

بدأ الزمالك المباراة بأفضلية كبيرة، حيث سيطر على مجريات اللقاء في الدقائق الأولى.

وشهدت الدقيقة 5 جذب مدافع الإسماعيلي من ركبة خوان بيزيرا لاعب الزمالك الذي سقط داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحتسب الحكم أمين عمر أي شيء.

عبدالله السعيد يفتتح التسجيل

واستدعت غرفة تقنية الفيديو الحكم لرؤية لقطة سقوط خوان بيزيرا وقرر احتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك.

ونجح عبدالله السعيد تسجيل ضربة جزاء ببراعة في الدقيقة 8، ليتقدم الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

في الدقيقة 20 حاول إيريك تراوري لاعب الإسماعيلي بتسديدة ولكن وصلت سهلة في يد صبحي حارس الزمالك.

وكاد أن يعزز الزمالك تقدمه في الدقيقة 27 بعد عرضية من ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء وصلت عند خوان بيزيرا أهدرها بغرابة بعد أن سددها ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى الإسماعيلي.

إصابة عمر جابر

وشهدت الدقيقة 45 إصابة عمر جابر في الزمالك ونزول صلاح مصدق.

وأهدر الزمالك هدفا محققا في الدقيقة 45+1 بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد خلف دفاعات الإسماعيلي وصلت عند عدي الدباغ وضعته في مواجهة المرمى ولكنه أهدرها بغرابة بعد أن سددها بيسراه وخرجت أعلى المرمى الخالي من الحارس.

وفي الدقيقة 45+5 أرسل بنتايك عرضية وقابلها بيزيرا من داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في القائم، ليضيع هدف محقق على الزمالك قبل نهاية الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

عدى الدباغ يعزز تقدم الزمالك

وفي الدقيقة 56 عزز عدى الدباغ تقدم الزمالك بالهدف الثاني بعدما ضغط على دفاع الإسماعيلي وقطع الكرة ثم انفرد بالمرمى وسدد الكرة من فوق الحارس عبد الله جمال إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 2-0.

وحاول الزمالك في الدقيقة 68 بتسديدة من عبد الله السعيد بعد توغل من داخل منطقة الجزاء ولكن عبد الله جمال حارس الإسماعيلي تصدى للكرة.

وكاد أن يقلص الإسماعيلي الفارق في الدقيقة 79 بعد قطع الكرة وتسديدة أرضية ومرت من تحت يد محمد صبحي ولكن أنقذ حسام عبد المجيد الكرة بصورة رائعة.

وانتهت أحداث المباراة بفوز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0.

ترتيب الدوري المصري

بهذا الفوز (2-0 ) استعاد الزمالك صدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة.

بينما يظل الإسماعيلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 5 هزائم وفوز وحيد وتعادل.

