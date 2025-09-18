المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
البروفة الأخيرة قبل القمة.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على الإسماعيلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:08 م 18/09/2025
الزمالك

الزمالك

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يستعيد صدارة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على الإسماعيلي.

وانتصر الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الزمالك عبدالله السعيد وعدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الجونة

سيكون تركيز الزمالك القادم على مباراة الجونة والمقرر إقامتها في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الجونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك والجونة في الثامنة مساءً.

وستكون هذه المباراة هي الأخيرة للزمالك قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري.

