"لا نتعامل بالقطعة".. المقاولون العرب يرفض اعتذار محمد مكي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:54 م 18/09/2025
محمد مكي مدرب المقاولون العرب

محمد مكي مدرب المقاولون العرب

رفض مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، اعتذار محمد مكي، خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

رفض اعتذار مدرب المقاولون

وقرر مجلس إدارة المقاولون العرب بعد اجتماعه، رفض الاستقالة التي تقدم بها محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والتأكيد على ثقة المجلس في استمراره لقيادة الفريق ومواصلة الدعم للجهاز الفني الحالي وتلبية طلباته لتحسين نتائج الفريق، حيث يؤكد المجلس على ثقته الكاملة في مكي وجهازه المعاون بالكامل.

ومن جانبه، قال محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، عبر المركز الإعلامي للمقاولون، إن محمد مكي من أفضل المدربين في الكرة المصرية بفضل إخلاصه وإتقانه وعمله بجهد غير مسبوق مع المقاولون العرب.

وأكد على ثقة مجلس الإدارة في استمراره في قيادت مكي للفريق، وعدم تفكير النادي في رحيله، حيث تم إبلاغه برفض الاستقالة أو الاعتذار، الذي جاء بالإجماع نظرًا لما يبذله من جهد طوال فترة توليه المسئولية، وأن مجلس الإدارة لا يتعامل بالقطعة مع المدربين.

وكان المقاولون العرب تعادل مع فاركو (1-1) أمس الأربعاء، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط، بعد مرور 7 جولات من انطلاق الدوري الممتاز، ليحتل المركز الـ18.

مباراة المقاولون العرب القادمة
المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز محمد مكي

