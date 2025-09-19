المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

جدول مباريات اليوم.. الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. وقمة أهلي جدة والهلال

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:36 ص 19/09/2025
الأهلي وسيراميكا

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والدوريات، والتي يأتي على رأسها لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة السابعة.

وتقام مباراتين أخرتين في الجولة السابعة من الدوري مساء اليوم، حيث يلعب وادي دجلة أمام طلائع الجيش، وسموحة أمام حرس الحدود.

وتفتتح منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، بمباراة ريال بيتيس أمام ريال سوسيداد.

وفي الدوري السعودي، تشهد الجولة الثالثة قمة أهلي والهلال مساء اليوم.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات 

الدوري المصري

وادي دجلة - طلائع الجيش - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1.

سموحة - حرس الحدود - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1.

الدوري السعودي

القادسية - الخليج - الساعة 6:15 - قناة ثمانية1.

الفيحاء - الشباب - الساعة 6:35 - قناة ثمانية1.

أهلي جدة - الهلال - الساعة 9 مساءً - قناة ثمانية1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس - ريال سوسيداد - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس3.

الكونفدرالية

ولايتا ديتشا - الاتحاد الليبي - الساعة 3 مساءً.

 

الأهلي الدوري السعودي الدوري المصري الهلال أهلي جدة جدول مباريات اليوم سيراميكا كليوباترا مباريات اليوم الجمعة مواعيد مباريات اليوم الجمعة

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

