يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والدوريات، والتي يأتي على رأسها لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة السابعة.

وتقام مباراتين أخرتين في الجولة السابعة من الدوري مساء اليوم، حيث يلعب وادي دجلة أمام طلائع الجيش، وسموحة أمام حرس الحدود.

وتفتتح منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني، بمباراة ريال بيتيس أمام ريال سوسيداد.

وفي الدوري السعودي، تشهد الجولة الثالثة قمة أهلي والهلال مساء اليوم.

وإليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

وادي دجلة - طلائع الجيش - الساعة 5 مساءً - أون سبورت1.

سموحة - حرس الحدود - الساعة 8 مساءً - أون سبورت2.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1.

الدوري السعودي

القادسية - الخليج - الساعة 6:15 - قناة ثمانية1.

الفيحاء - الشباب - الساعة 6:35 - قناة ثمانية1.

أهلي جدة - الهلال - الساعة 9 مساءً - قناة ثمانية1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس - ريال سوسيداد - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس3.

الكونفدرالية

ولايتا ديتشا - الاتحاد الليبي - الساعة 3 مساءً.