كلام فى الكورة
محمد يوسف ليلا كورة: لن أرد على وكيل إمام عاشور.. وأسلوبه لا يناسب الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:33 ص 19/09/2025
محمد يوسف - مدرب منتخب مصر

محمد يوسف

علق محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، على تصريحات آدم وطني وكيل إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، بشأن تمديد عقده مع النادي.

ويرفض النادي الأهلي، التعامل مع آدم وطني؛ بسبب تصريحاته ضد محمد يوسف أثناء صفقة وسام أبو علي وانتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وأكد آدم وطني في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الأهلي لم يفتح باب تمديد عقد إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عروضًا للرحيل عن صفوف  الفريق.. طالع التفاصيل من هنا

محمد يوسف يرد على وكيل إمام عاشور

تصريحات آدم وطني؟: "أنا مدير رياضي لنادٍ كبير وهو الأهلي، وبالتالي لن أرد على وكيل لاعبين".

وأضاف في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأسلوب الذي يتعامل به لا يناسب منظومة الأهلي، وكذلك لا يتناسب مع شخصيتي، هذا ما أستطيع قوله".

إمام عاشور يعاني من فيروس 

ويعاني إمام عاشور من فيروس A، ويمكث في أحد المستشفيات بعد حالة الإعياء التي تعرض لها عقب مباراة إنبي.

وشارك إمام عاشور، في مباراة إنبي كبديل لأول مرة منذ عودته من إصابة الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية 2025.

قناة الأهلي: إمام عاشور سيغيب لمدة لا تقل عن شهر بسبب العدوى الفيروسية

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد يوسف إمام عاشور آدم وطني

