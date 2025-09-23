قبل مواجهة الجونة.. أحمد ربيع يعود لتدريبات الزمالك

شارك أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان تعرض لها خلال الفترة الماضية في العضلة الضامة، وتسببت في غيابه عن الفريق.

تعاقد الزمالك مع أحمد ربيع من صفوف فريق البنك الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه تعرض للإصابة مما أبعده عن مباريات القلعة البيضاء منذ بداية الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتفوق الزمالك على الدراويش، بفضل ثنائية عبد الله السعيد من ركلة جزاء، والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.