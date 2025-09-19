المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رجل المباراة.. ماذا قدم تريزيجيه في مباراة الأهلي وسيراميكا؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:57 م 19/09/2025
تريزيجيه

تريزيجيه

قاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي، فريقه لفوز ثمين على سيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري الممتاز.

تريزيجيه سجل الهدف الوحيد في المباراة التي فاز بها الأهلي 1-0، مساء الخميس، في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة 26 بعد جملة مشتركة بين تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 6 مباريات ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

ماذا قدم تريزيجيه في مباراة الأهلي وسيراميكا؟

خاض تريزيجيه، الذي حصل على جائزة رجل المباراة المقدمة من رابطة الأندية، 72 دقيقة قبل استبداله بزميله حسين الشحات.

ووفقا لأرقام منصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات، لمس تريزيجيه الكرة 41 مرة، وبلغت دقة تمريراته 84% بـ26 تمريرة صحيحة من أصل 31.

وأطلق اللاعب صاحب الـ30 عاما 3 تسديدات، 2 منها على المرمى.

وحصل جناح الأهلي على أعلى تقييم بين لاعبي المباراة من الفريقين، وهو 7.9 من 10.

وتجدر الإشارة إلى أن تريزيجيه سجل هدفين خلال 6 مباريات مع الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمود حسن تريزيجيه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg