قاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي، فريقه لفوز ثمين على سيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري الممتاز.

تريزيجيه سجل الهدف الوحيد في المباراة التي فاز بها الأهلي 1-0، مساء الخميس، في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة 26 بعد جملة مشتركة بين تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من 6 مباريات ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

ماذا قدم تريزيجيه في مباراة الأهلي وسيراميكا؟

خاض تريزيجيه، الذي حصل على جائزة رجل المباراة المقدمة من رابطة الأندية، 72 دقيقة قبل استبداله بزميله حسين الشحات.

ووفقا لأرقام منصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات، لمس تريزيجيه الكرة 41 مرة، وبلغت دقة تمريراته 84% بـ26 تمريرة صحيحة من أصل 31.

وأطلق اللاعب صاحب الـ30 عاما 3 تسديدات، 2 منها على المرمى.

وحصل جناح الأهلي على أعلى تقييم بين لاعبي المباراة من الفريقين، وهو 7.9 من 10.

وتجدر الإشارة إلى أن تريزيجيه سجل هدفين خلال 6 مباريات مع الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري.

