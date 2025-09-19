أسدل الستار مساء الخميس على منافسات الجولة السابعة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري 2025-2026، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري

22 سبتمبر 2025

فاركو × المصري - 5 مساء - استاد السويس

بتروجيت × غزل المحلة - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

زد × الاتحاد السكندري - 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

23 سبتمبر 2025

حرس الحدود × الأهلي - 5 مساء - استاد الكلية الحربية

الزمالك × الجونة - 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

طلائع الجيش × المقاولون العرب - 8 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

24 سبتمبر 2025

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

إنبي × الإسماعيلي - 5 مساء - استاد بتروسبورت

البنك الأهلي × وادي دجلة - 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

