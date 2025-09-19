المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:28 م 19/09/2025
الدوري المصري

الدوري المصري

أسدل الستار مساء الخميس على منافسات الجولة السابعة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري 2025-2026، لتترقب الأندية وجماهيرها الجولة الجديدة.

وتنطلق الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري

22 سبتمبر 2025

فاركو × المصري - 5 مساء - استاد السويس

بتروجيت × غزل المحلة - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

زد × الاتحاد السكندري - 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

23 سبتمبر 2025

حرس الحدود × الأهلي - 5 مساء - استاد الكلية الحربية

الزمالك × الجونة - 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

طلائع الجيش × المقاولون العرب - 8 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

24 سبتمبر 2025

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

إنبي × الإسماعيلي - 5 مساء - استاد بتروسبورت

البنك الأهلي × وادي دجلة - 8 مساء - استاد القاهرة الدولي

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg