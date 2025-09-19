المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وليد صلاح الدين: اتخذنا قرارين في مسألة تجديد العقود.. وتريزيجيه تعرض للظلم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:49 م 19/09/2025
وليد صلاح الدين - الأهلي

وليد صلاح الدين - الأهلي

تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الفوز على سيراميكا كليوباترا، كاشفًا عن قرارين في مسألة تجديد عقود اللاعبين.

وعاد الأهلي لسكة الانتصارات بعد الفوز الصعب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وليد صلاح الدين يكشف عن قرارين في مسألة تجديد العقود

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حققنا فوزا مهما على سيراميكا، كنا بحاجة إليه بسبب الضغوط التي كان يعاني منها اللاعبون نتيجة تراجع النتائج".

وأضاف: "إن شاء الله سترون الأهلي أقوى في المباريات القادمة".

وأكمل: "اتخذنا قرارين، القرار الأول لن ننظر في تعديل عقد أي لاعب وهو متبقي في عقده عامين ولا يوجد ما يسمى بالترضية ولكن (أنا كنادي ممكن أجيلك وأقولك عايزين نزود مدة عقدك ونعدل المقابل يعني القرار في يد الأهلي)".

وتابع: "القرار الثاني أن النادي هو الذي سيقدم العرض المناسب لتجديد العقود ويحدد المقابل المادي واللاعب له حرية الاختيار يقبله أو لا".

تريزيجيه تعرض للظلم ورسالة للجمهور

واستكمل مدير الكرة بالأهلي حديثه: "تريزيجيه تعرض للظلم بسب السباب الذي تعرضت له والدته المتوفية، مروان عطية كذلك يعاني من الضغوط، فأتمنى من الجميع الهدوء".

وواصل: "يجب أن يعرف الجمهور أنه لا يوجد أي لاعب خالف أي قرارات تم إبلاغهم بها، واللاعبون ملتزمون للغاية".

وأتم: "نحن أقوى فريق في أفريقيا ولكن ما نحتاجه هو الهدوء والعمل".

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

